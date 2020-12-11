شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما قال أحمد كشرى لمدرب الأهلى: "أنت مجنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات وصعود منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد كشرى، لاعب الأهلى الأسبق، كواليس أزمته مع الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للأهلى، والتى شهدها الفريق حينما كان كشرى لاعباً وتسوبيل مديراً فنياً للأحمر.

وقال كشرى، فى تصريحات تلفزيونية سابقة، تسوبيل كان يقوم بأشياء غريبة فقد كان يكره النجوم فى الفريق وكنا نندهش لأنه كان يغضب حينما يهتف الجمهور لأى لاعب بل كان من الممكن أن يُعاقب هذا اللاعب لمجرد هتاف الجمهور له!

وأضاف كشرى، فى أحد التدريبات طلب منى أن أقوم بمراقبة مدافعى الفريق الآخر، وعندما تساءلت، لماذا أفعل ذلك.. وجدته يعاتبنى بشكل غريب وعنيف ويضع يده على كتفى بشكل أثار غضبى واستيائى فقلت له.. بتعمل إيه.. أنت مجنون.. شيل إيدك".

ويرى كشرى أن تسوبيل لم يكن يرغب فى تواجد النجوم فى الفريق، وهذا أثار أزمة كبرى لنا جميعا فى الفريق وقتها لأن الجماهير كانت تهتف لنا كثيراً فى التدريبات أو المباريات.