الاعتداء على أيمن يونس من قبل مجهولين

تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي لنادي الزمالك، للإعتداء من قبل مجهولين ، بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الجمعة منذ قليل.

كما تحطم زجاج سيارته من قبل المجهولين، وتعرض أيمن يونس لبعض الإصابات الطفيفة .

الجدير بالذكر بأن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك قد

أصدرت بيانًا أمس الخميس، يعلن فيه الموقف المالي للنادي الصعب، وما جعل الكثير من مشجعي الزمالك يعبرون عن غضبهم الشديد من ذلك البيان واصفين باللجنة بـ "الفاشلة" ، ومطالبين برحيلهم.