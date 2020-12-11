ريفربليت يضرب ناسيونال بثنائية ويضع قدما في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

وضع فريق ريفر بليت الأرجنتيني قدما في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس بعدما تغلب على ضيفه ناسيونال الأوروجوياني 2 / صفر صباح الجمعة في ذهاب دور الثمانية.

ويلتقي الفريقان إيابا في أوروجواي مساء الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وافتتح جونزالو مونتييل التسجيل لريفر بليت من ضربة جزاء في الدقيقة 67 ثم أضاف

زميله برونو زوكوليني الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتفتتح جولة اياب دور الثمانية مساء الثلاثاء المقبل بلقاء بالميراس البرازيلي مع ليبرتاد الباراجوياني، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1 / 1 .