الكيك بوكسينج ينظم بطولة مصر الأولى للقتال المختلط والجمهورية للأساتذة

انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة مصر الأولى للفنون القتالية المختلطة MMA هواة ومحترفين وبطولة الأساتذة للكيك بوكسينج تحت رعاية الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج وذلك على مدار يومين بنادى طلائع الجيش.

وقال الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، إن بطولة الهواة MMA تبدأ اليوم الجمعة على أن تنطلق بطولة المحترفين MMA غدا السبت ويحصل اللاعبون الفائزون بالمراكز الأولى على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية كما يحصل اللاعبون الفائزون فى بطولة المحترفين على كؤوس وشهادات بالمراكز الفائزة.

وأشار الكابتن محمد صبيح إلى أنه تقام على شرف البطولة لأول مرة فى مصر بطولة الجمهورية للأساتذة

والتى يشارك فيها مدربى ولاعبى مصر تحت 40 سنة وحتى فوق 60 سنة وذلك فى أساليب فول كونتاكت ولوكيك ولايت كونتاكت ويحصل الفائزون على كأس البطولة وشهادة بالمركز الأول للفائز الأول وكأس وشهادة المركز الثانى للفائز الثاني.

وأكد الكابتن محمد صبيح أن البطولة تهدف إلى إعداد أبطال مصر للمشاركة فى البطولات العربية والدولية وذلك بعد تشكيل منتخب مصر للكيك بوكس للشباب تحت قيادة الكابتن إسلام ابو قريش والذى يعد ويؤهل المنتخب الآن للمنافسة بأسم مصر فى البطولات

والمحافل الدولية، مؤكدا أن الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج وضع خطة مستقبلية بمشاركة الكابتن محمد الزعيم نائب رئيس الاتحاد والكابتن زينب مأمون الأمين العام والكابتن نورا أنور عضو مجلس الإدارة والكابتن مريم يحي للنهوض باللعبة وتصنيف مصر فى المراكز الأولى عالمياً وذلك بعد الغياب الرسمى للمشاركة فى البطولات العربية والدولية بسبب تأخر مصر فى تشكيل الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الكبير لرياضات الدفاع عن النفس ضمن النهوض والارتقاء بالرياضة المصرية.

وأوضح صبيح أن هناك لجنة فنية للبطولة والحكام لتنظيم البطولة وفق قوانين الاتحادين العربى والدولى للكيك بوكسينج وتصنيف لائحة الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج للمحترفين واللجنة العليا للقتال المختلط بالاتحاد تحت إشراف الكابتن محمد الزعيم والكابتن نبيل النجدى والكابتن محمود بلياردو.