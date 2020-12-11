صور .. جمال محمد علي يحضر عمومية الكاف

حضر د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.

انطلق الاجتماع في الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة بحضور حياتي انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

يناقش الاجتماع عدة ملفات متعلقة بموعد وملعب السوبر الافريقي عامي 2020 و2021 وكذلك لوائح دوري ابطال أفريقيا وتحديث بطولات أفريقيا للشباب والكرة الشاطئية.

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