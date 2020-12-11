«عبدالشافى» يواصل برنامجه العلاجى

يواصل محمد عبدالشافى الظهير الأيسر للفريق، حصصه التأهيلية بجيمانيزيوم النادى ضمن البرنامج التجهيزى الموضوع له من أجل العودة للتدريبات خلال الفترة القادمة على خلفية العملية الجراحية التى خضع لها بسبب كسر فى الترقوة.

وحرص أشرف قاسم المشرف العام

على الكرة، وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة، فى وجود عبدالحليم على مدير الكرة، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته وسير البرنامج التجهيزى الموضوع للاعب، حيث اطمأنوا من خلاله على سير الأمور وتحسن حالته.

فيما يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه فى الثانية ظهر اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بعده يختار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى ٢٠ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر غدا السبت فى افتتاحية الدورى الممتاز للموسم الجديد.