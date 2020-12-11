«أجاى» خارج الخدمة أمام المقاصة

تأكد غياب النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق عن لقاء مصر المقاصة المقرر بعد غدٍ الأحد فى الجولة الأولى للدورى الممتاز بسبب استمرار إصابته فى كاحل القدم التى تعرض لها فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي. يوم 27 نوفمبر الماضي. وشهدت تدريبات الأهلى مشاركة أحمد رمضان بيكهام الوافد الجديد لأول مرة بعد تعافيه من فيروس كورونا كما اكتملت كافة عناصر الفريق فى الساعات الماضية بتعافى المالى أليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ريان. بتعافى المالى أليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ريان. ومن المقرر ، أن تنطلق النسخة الجديدة من الدورى المصرى مساء اليوم الجمعة ، بثلاث مواجهات ، بين كلا من سيراميكا كليوبترا و الانتاج الحربي ، و إنبي في مواجهة أسوان ، والجونة أمام طلائع الجيش .

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