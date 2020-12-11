شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يواجه أسوان و الإنتاج الحربي أمام كليوباترا في الجولة الأولى للدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف إنبى فريق أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت فى إفتتاح الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62 ، ويسعى الفريق البترولى عن الفوز وتحقيق أول انتصار في المسابقة ، في المقابل يسعى أسوان لمفاجئة الفريق البترولي.

ويواجه الانتاج الحربي نظيره كليوباترا فى السابعة والنصف مساء، في ثاني لقاءات الجولة الأولى للدوري العام.