تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
ويواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه المحلي مساء الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.
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