شكرا لقرائتكم 16 لاعب تونسي يدعمون أندية الدوري المصري في النسخة 62 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق النسخة الـ62 من بطولة الدوري الممتاز اليوم الجمعة بعدما شهدت انتقالات الأندية المصرية هجوماً تونسياً على الايجيبشن ليج بعدما شهد الدوري المصرى فى السنوات الأخيرة تألقاً كبيراً للتوانسة بقيادة على معلول نجم الاهلى وفرجانى ساسى نجم الزمالك، حيث ساعد بند اعتبار لاعب من شمال لاعبًا مصريًا على تواجد الكثير من لاعبى شمال أفريقيا فى مصر.

وبدأ ظهور لاعبى تونس في الدوري المصري منذ عام 2006، عندنا انضم يامن بن ذكري للزمالك، وكذلك وسام العابدي مع الفريق الأبيض، كما خاض أنيس بوجلبان، تجربة مميزة مع الأهلي، وترك بصمته مع الشياطين الحمر خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، ولعب مع الفريق 60 مباراة.

لاعب يغرى آخر ونجاح يعقبه نجاح، حفز الكثير من لاعبى الشمال للقدوم إلى الدورى المصرى بحثاً عن المجد الكروى، خاصة فى الأهلى والزمالك، ورغم توقف استقدام لاعبين من شمال أفريقيا لفترة لعدم انتظام المسابقة المحلية، كان على معلول، ظهير أيسر الأهلى، بمثابة الباب الجديد الذى تم فتحه أمام لاعبى الشمال مرة أخرى، خاصة بعد تألقه مع الفريق الأحمر واستحواذه على المركز الأساسى فى الفريق رغم تتابع المدربين ليحصد ألقاب بالجملة مع نادى القرن كانت بوابة غزو التوانسة للإيجيبشن ليج حتى وصل عدد اللاعبين التوانسة فى النسخة الجديدة للدوري المصرى 17 لاعباً دفعة واحدة.

خريطة اللاعبين التوانسة فى مصر جاءت كالتالى: المقاولون العرب فى الصدارة بثلاثة لاعبين"سيف الدين الجزيرى، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى"، الزمالك "فرجانى ساسى، وحمزة المثلوثى"، الإسماعيلي "فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى"،الأهلى "على معلول"، سموحة "رفيق كابو"، الإنتاج الحربي "رفيق الكامرجى"، حرس الحدود "أيوب بن مشارق"، بيراميدز "عمر العيونى" ، وادى دجلة "ايهاب المباركى"، انبى "زياد بوغطاس" ، سيراميكا كليوباترا "سيف تقا" ،الجونة " محمد الحبيب يكن" ، البنك الاهلى "محمد المثنانى".