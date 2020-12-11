شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وساسى فى الصدارة.. 17 لاعبا تونسيا بالإيجبشيان ليج يستعدون للتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة الدورى الممتاز فى نسختها رقم 62 اليوم، الجمعة، بعدما شهدت انتقالات الأندية المصرية هجوماً تونسياً على الإيجبشيان ليج بعدما شهد الدورى المصرى فى السنوات الأخيرة تألقاً كبيراً للتوانسة بقيادة على معلول نجم الأهلى وفرجانى ساسى نجم الزمالك، حيث ساعد بند اعتبار لاعب من شمال لاعبًا مصريًا على تواجد الكثير من لاعبى شمال أفريقيا فى مصر.

وبدأ ظهور لاعبى تونس فى الدورى المصرى منذ عام 2006، عندنا انضم يامن بن ذكرى للزمالك، وكذلك على العابدى مع الفريق الأبيض، كما خاض أنيس بوجلبان تجربة مميزة مع الأهلي، وترك بصمته مع الشياطين الحمر خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، ولعب مع الفريق 60 مباراة.

لاعب يغرى آخر ونجاح يعقبه نجاح، حفز الكثير من لاعبى الشمال للقدوم إلى الدورى المصرى بحثاً عن المجد الكروى، خاصة فى الأهلى والزمالك، ورغم توقف استقدام لاعبين من شمال أفريقيا لفترة لعدم انتظام المسابقة المحلية، كان على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، بمثابة الباب الجديد الذى تم فتحه أمام لاعبى الشمال مرة أخرى، خاصة بعد تألقه مع الفريق الأحمر واستحواذه على المركز الأساسى فى الفريق رغم تتابع المدربين ليحصد ألقاب بالجملة مع نادى القرن كانت بوابة غزو التوانسة للإيجيبشن ليج حتى وصل عدد اللاعبين التوانسة فى النسخة الجديدة للدورى المصرى 17 لاعباً دفعة واحدة.

خريطة اللاعبين التوانسة فى مصر جاءت كالتالى: المقاولون العرب فى الصدارة بثلاثة لاعبين "سيف الدين الجزيرى، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى"، الزمالك "فرجانى ساسى، وحمزة المثلوثى"، الإسماعيلى "فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى"،الأهلى "على معلول"، سموحة "رفيق كابو"، الإنتاج الحربى "رفيق الكامرجى"، حرس الحدود "أيوب بن مشارق"، بيراميدز "عمر العيونى"، وادى دجلة "ايهاب المباركى"، انبى "زياد بوغطاس"، سيراميكا كليوباترا "سيف تقا" ،الجونة " محمد الحبيب يكن"، البنك الاهلى "محمد المثنانى".