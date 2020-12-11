شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل النحاس بـ "قاضية" قفشة في الزمالك؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد النحاس نجم النادى الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، عن كواليس متابعته لنهائى القرن، والذى جمع الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى، فى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، ليتوج البطولة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، حيث تابع النحاس اللقاء من داخل معسكر المقاولون فى جيبوتى، عندما كان الفريق يستعد لمواجهة أرتا سولار فى الدور التمهيدى الأول بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال النحاس فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: شاهدنا اللقاء في جيبوتى بمعسكر المقاولون، وكان في فرق توقيت ساعة، وكنت متواجد أنا والمهندس محسن صلاح ورامى ربيع، وعبد الرحمن عيسى وأحمد زهران، وباقى اللاعبين كان كل واحد في غرفته، وعلاء عبد الغنى أيضاً كان يتابعها في غرفته، وكان عندنا تأخير شوية في النت فكان الصورة عندنا متأخرة في النقل المباشر لمدة تزيد عن دقيقة ونصف أو دقيقتين، فالأخبار كانت على التليفون أسرع، وحسينا بهذا التأخير من منتصف الشوط الأول تقريباً بين الصورة وبين أخبار التليفون والمتابعة المستمرة من المواقع، فكان المتابعة أسرع.

واصل مدرب المقاولون: كان رد فعلى مختلف في هدف قفشة، اتحركت بعيد عن الخمسة ستة اللى قاعدين وبعدت شوية عن المهندس محسن صلاح عشان أحتفل بالهدف رغم ان الشاشة قدامنا كانت النتيجة لسه تعادل ومانقلتش الهدف، وقولتلهم الأهلى جاب جول المكسب في الدقيقة تقريبا 85، في كل الأحوال مبروك للأهلى وهاردلك للزمالك، أتحدث في هذا الجزء بالذات بما إنى راجل أهلاوى

اختتم نجم الأهلى السابق: لو كان حصل العكس لدينا أيضاً في الجهاز الفني زملكاوية زي علاء عبد الغنى وأحمد زهران والدكتور وائل نبيل وسواء عماد ورامى ربيع ورامى عادل أهلاوية،، وسواء مين كسب أو مين خسر إحنا كمنظومة شغل مختلفين تماماً بعيداً عن اللى بيحصل ومبروك للأهلى وهاردلك للزمالك.