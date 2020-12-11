رسميا.. مدحت شلبي يعود إلى الشاشة ببرنامج جديد.. تعرف على المواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت قناة "أون تايم سبورتس" عن عودة الإعلامي مدحت شلبي رسميا عبر شاشتها ببرنامج جديد يحمل اسم "مساء أون تايم".

وأضافت القناة أن البرنامج سيتم إذاعته من الثلاثاء إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويبدأ "الجنرازل" أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل بعد نهاية الجولة الأولى من النسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري 2020/2021.

يُذكر أن مدحت شلبي كان معلقا لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب بعد فوزه (2-1).