المسابقات توجه طلبا إلى كاف بشأن السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في النصف الأول من العام المقبل 2021.

وأعلن "كاف" أمس الخميس إقامة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية، في قطر بدلًا من مصر في النصف الأول من 2021 رسميًا.

وقال مرزوق، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "كنت أعمل على أن السوبر الإفريقي سيقام في 10 ديسمبر قبل أن يبدأ الدوري بشكل منضبط".

وأضاق: "كل مباراة سيتم تأجيلها ستسبب مشكلة لنا لأن الأهلي سيلعب كأس العالم للأندية والسوبر المصري أيضا، وقلت سابقا أن بطل دوري الأبطال سيواجه ضغط مباريات في بعض الأوقات".

ووجه رئيس لجنة المسابقات طلبا إلى الاتحاد الإفريقي بشأن السوبر الإفريقي قائلا: "أتمنى من كاف الإعلان عن موعد محدد للمباراة بدلا من النصف الأول من العام، لأن ذلك يحتمل من يناير حتى شهر يونيو".

وعن موعد نهاية دوري النسخة الجديدة 2020/2021 الذي ينطلق مساء اليوم الجمعة، أوضح مرزوق: "نحاول في خلال عامين العودة إلى الموسم الطبيعي الذي يبدأ في أغسطس وينتهي في مايو، لكنها تحتاج إلى مرحلة انتقالية".

وأتم: "من المتوقع إذا سارت الأمور بشكل طبيعي أن ننهي الدوري في 15 أغسطس، ونبدأ الموسم التالي مع نهاية شهر سبتمبر قبل أن ينتهي في آخر مايو أو أول يونيو، ثم نعود لبدء الموسم التالي في أغسطس مثل جميع دول العالم".