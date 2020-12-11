الإسماعيلي يتوجه إلى الإسكندرية لملاقاة المصري بافتتاح الدوري

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جدة - عمرو شويل يغادر لاعبو الإسماعيلى إلى الاسكندرية اليوم الجمعة للمبيت هناك باحد الفنادق استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب لحساب الجولة الأولى لمسابقة الدورى المحلى ، ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق مران صباحى قبل السفر للمدينة الساحلية استعدادا للديربى المرتقب. ويتطلع الدراويش لحصد الثلاث نقاط فى بداية مشواره بالدورى الجديد وسعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه لحجز مركز مميز بالمسابقة. وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة. وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى. وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا. وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

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