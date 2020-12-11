شكرا لقرائتكم محمد مجدى قفشة تحت أنظار أندية أوروبا في الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دفع تألق محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى ومساهمته الواضحة فى فوز فريقه بالثلاثية العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة لمتابعة اللاعب تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الشتوى القادم.

ودخلت اندية ساوثهامبتون الإنجليزى واشبيلية الأسبانى فى محادثات مع الشركة المسئولة عن تسويق قفشة فى وقت سابق الا أن ادارة الأهلى رفضت مناقشة العروض بسبب بطولة افريقيا وهو الأمر الذى تكرر حاليا حيث ترفض ادارة الأهلى ايضا التفريط فى خدمات صانع العاب الفريق الاساسى وذلك للرغبة فى تواجده خلال مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.

فى الوقت الذى يضع الجهاز الطبى بالأهلى برنامجاً علاجياً مكثفاً لكريم نيدفيد لاعب الفريق قبل عودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وينفذ كريم نيدفيد برنامجاً يومياً لمدة 8 ساعات برفقة طبيب الفريق، وخضع نيدفيد لأكثر من عملية جراحية مؤخراً فى الركبة، وقال مسئولو الأهلى أن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجى كما تردد مؤخراً، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجي، فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدوا أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلى فى القاهرة، ويسير البرنامج العلاجى لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدى اللاعب تدريبات يومية فى النادى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، كما أن حالته تحسنت كثيرا فى ظل الوحدات البدنية المتنوعة التى يحصل عليها داخل النادى الأهلى من فريق التأهيل المكون من محمد وفائى ومحمد النجار وطارق عبد العزيز.

وبات من المتوقع أن يعود نيدفيد إلى التدريبات الجماعية بالأهلى فى يناير المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الحالية من التأهيل والتى تشمل خوض تدريبات بدنية فى الجيم بجانب فقرات الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى اليومي، يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الأهلى منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضى وأجرى أكثر من جراحة فى الركبة.