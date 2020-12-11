شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الخطيب يقود الأهلي للفوز علي بايرن ميونيخ ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الخطيب مشواره مع نادي النصر في مرحلة مبكرة من مشواره قبل أن يلتحق بناشئي الأهلي، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 1972، ومن يومها وهو واحد من عمالقة الجيل الاستثنائي للنادي الأهلي منتصف القرن العشرين.

الخطيب توهج تحت قيادة المجري هيديكوتي وحصل مع الأهلي على الألقاب الممكنة، وكان أول مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1982، رقم لم يحققه بعده سوى محمد صلاح فى 2017.

حاز الخطيب 20 بطولة مع الأهلي ومنتخب مصر، فاز بالدوري المصري 10 مرات ، وكأس مصر في 5، ودوري أبطال إفريقيا في 2، وكأس الكؤوس الإفريقية في 2، كما حصل على لقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر عام 1986.

مع النادي الأهلي، خاض الخطيب 199 مباراة على الصعيد المحلي وسجل 109 أهداف، بينما سجل على المستوى الإفريقي 37 هدفًا مع النادي الأحمر الأكثر تتويجًا في القارة السمراء، وهو إلى الآن الهداف التاريخي للنادي الأهلي في المسابقات الإفريقية، منها 28 هدفًا في دوري أبطال إفريقيا، وخاض مع منتخب مصر 54 مباراة وسجل 24 هدفًا وهو الهداف العاشر لمنتخب مصر.