اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: مديونيات النادي وصلت لـ مليار ونصف.. ومرتضى منصور يرد: "بطلوا كدب"

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على البيان الصادر عن اللجنة المؤقتة للنادي برئاسة المستشار أحمد البكري وشرح خلاله أن النادي مدين بمليار ونصف المليار جنيه لعدة جهات سواء الضرائب أو اتحاد الكرة.

وقال مرتضى منصور في تصريح مقتضب لـ”القاهرة 24″: “مابردش علي كلام فارغ، هي لجنه متعينة تدير ولا هي لجنة تفتيش جديدة، أنصحهم يبطلوا كذب وخداع للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية”.

ومنذ قليل أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالموقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى، وصدر الموقف المالي عن المدير المالى للنادي.

وأقر المدير المالي للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه.

وكشف بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى إلي جانب أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه.. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه.

وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتان وخمسون الف جنيه.

وقالت اللجنة أن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.

كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3 مليون و500 ألف جنيه من الإيجارات والعضوية.

وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى .. بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخري.