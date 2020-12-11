شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة الإنسحاب من الدورى ومباراة السوبر فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغليظ عقوبة الانسحاب فى المباراة الواحدة بالدورى الجديد لتصبح اعتبار الفريق مهزوما 3-0 بدلا من 2-0، مع خصم 3 نقاط اضافية بشكل فورى بدلا من نهاية الموسم كما كان الحال فى الموسم الماضى بجانب تغريم الفريق المنسحب مليون جنيه بدلا من 200 الف جنيه كما كان الحال فى الوقت السابق، كما قررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية علي الفريق الذي ينسحب من مباراة السوبر المحلي قدرها 2 مليون جنيه مع حرمانه من المشاركة في البطولة نسختين تاليتين، ، أما في حالة الانسحاب من كأس مصر توقع غرامة مالية علي المنسحب قدرها نصف مليون جنيه وحرمانه من المشاركة في البطولة نسختين تاليتين .

علي صعيد متصل ، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مبلغ 250 ألف جنيه غرامة على النادى الذى تؤجل اى مباراة له فى الدورى بسبب ظهور حالات كورونا بين لاعبيه، خاصة وان اللجنة قررت عدم تأجيل اى مباراة الا فى حالة زيادة الاصابات بين اللاعبين عن 16 حالة.وفى هذه الحالة سيتم تأجيل المباراة للفريق فى الدورى مع تغريمه 250 الف جنيه بداعى الاهمال فى الاجراءات الطبية ويتم مضاعفتها عن كل مباراة يتم تأجيلها لهذا السبب.

علي صعيد مختلف ، أرسلت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خطابا رسميا الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تطلب فيه عدم تقليص اللجنة من 5 إلى 3 أفراد فقط.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن عمرو الجنايني طلب في خطابه استمرار اللجنة الخماسية كما هي نظرا لحاجته إلى جهود جميع أفرادها ووجود تناغم بينهم في العمل داخل اتحاد الكرة.

كان الفيفا ارسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه تقليص أعضاء اللجنة إلى 3 أشخاص فقط، وتقدم د.أحمد عبد الله ومحمد فضل عضو اللجنة بالاعتذار عن عدم الاستمرار بها خاصة وأن الفيفا طلب إجراء الانتخابات في يناير المقبل.

كانت وزارة الرياضة بقيادة د.أشرف صبحي قررت عدم انعقاد اجتماعات جمعيات عمومية للهيئات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا وهو ما يجعل الغموض يسيطر على موقف انتخابات اتحاد الكرة.