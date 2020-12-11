تقرير | (كاف) يخطط لإصلاحات رئيسية لمكافحة الفساد

عقدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس .

وأعلن كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم أن المكتب التنفيذي وافق علي عدة إصلاحات رئيسية تهدف لتحسين سبل مكافحة الفساد وسوء الإدارة وحماية نزاهة اللعبة، بالإضافة لعدة إجراءات استجابة للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت اللجنة التنفيذية حسب البيان أن تقترح على الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح صفة رئيس كاف الفخري للكاميروني عيسى حياتو، رئيس كاف السابق.

أوضح كاف “عيسي حياتو هو الشخصية البارزة في كرة القدم الأفريقية عن جميع أعماله، ترأس هذا القائد الفخري كاف لمدة 30 عامًا، منذ 1987 حتى 2017، وتميزت فترة عمله بخدمة تطوير كرة القدم الأفريقية، والتي دافع عنها أينما كانت هناك حاجة لذلك”.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة التنفيذية لكاف تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، التي كان مقررًا إقامتها بشكل مبدئي في 18 ديسمبر الحالي.

وأعلنت اللجنة التنفيذية في بيان نشره كاف على موقعه الألكتروني الرسمي “نظرًا لصعوبة التوصل لأتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم بطولة كأس السوبر 2019 / 2020 بين الأهلي ونهضة بركان، قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من عام 2021″.

يشارك الأهلي في السوبر الأفريقي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه 2 / 1 على غريمه التقليدي الزمالك المصري في المباراة النهائية للمسابقة القارية الشهر الماضي.

في المقابل، يلعب نهضة بركان في اللقاء، بأعتباره بطلًا لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) بعدما تغلب 1 / صفر على بيراميدز المصري في النهائي

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن اللجنة التنفيذية وافقت علي إجراءات جديدة لتراخيص الأندية تهدف إلى الحفاظ على نزاهة مسابقات الأندية وحسن سيرها.

وأشار كاف إلى أن اللجنة وافقت علي فتح باب التقدم بطلبات تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2021 و 2022 و 2023، علمًا بأن نهائي دوري الأبطال لموسم 2019 / 2020 جرى في القاهرة، فيما أقيم نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بالعاصمة المغربية الرباط.