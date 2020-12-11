رسميًا: الكاف يحدد موعد نهائي كأس السوبر الأفريقي

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تاجيل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، التي كان مقررًا إقامتها بشكل مبدئي في 18 ديسمبر الحالي.

وأعلنت اللجنة التنفيذية في بيان نشره كاف على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس “نظرًا لصعوبة التوصل لأتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم بطولة كأس السوبر 2019 / 2020 بين الأهلي ونهضة بركان، قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من عام 2021″.

يشارك الأهلي في السوبر الأفريقي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه 2 / 1 على غريمه التقليدي الزمالك المصري في المباراة النهائية للمسابقة القارية الشهر الماضي.

في المقابل، يلعب نهضة بركان في اللقاء، بأعتباره بطًلا لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) بعدما تغلب 1 / صفر على بيراميدز المصري في النهائي.