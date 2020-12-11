شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: «الرموز والنجوم بيضربوا في بعض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق يحيى، نجم نادي الزمالك ومقدم برنامج زملكاوي، استيائه من القرارات المتضاربة داخل نادي الزمالك والأزمات المستمرة بين أعضاء لجنة الكرة من جهة وبين اللجنة المؤقتة ولجنة الكرة من جهة أخرى.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «لصالح مين نجوم ورموز اللجان بيضربوا في بعض وفي النهاية محدش هيخسر غير الزمالك»، مطالبا الجميع بالوقوف خلف ناديهم ونبذ الخلافات وعدم السعي وراء مصالح شخصية.

وأصدرت اللجنة المؤقتة بيانا رسميا كشفت فيه عن نادي الزمالك عليه ديون للجهات والمؤسسات الحكومية بلغت مليار ونصف المليار ديون للعديد من المصاح الحكومية في مقدمتها الضرائب والتأمينات وهيئة الأوقاف بالإضافة أيضا لمديونية لقضايا 150 مليونا ومديونة لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليونا، فضا عن حجم السُلف التي بلغت 53 مليون جنيه لم تسدد في السنة المالية الماضية.