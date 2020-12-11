شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍّ جديد بين شيخ وعميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بثلاث مواجهات قوية تنطلق لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الجمعة)، ففي الباحة يستضيف العين نظيره القادسية عند الساعة 3:35م، وفي بريدة ينتظر الرائد فريق الفيصلي عند الساعة 5:50م، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة مثيرة وكلاسيكو مميز يجمع الشباب بضيفه الاتحاد عند الساعة 7:45م.

العين × القادسية

على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يدخل فريق العين لقاءه أمام ضيفه القادسية بطموح مواصلة النتائج الإيجابية، إذ تميز الفريق في اللقاءات الثلاثة الأخيرة باكتساب لاعبيه ثقتهم في أنفسهم ما نتج عنه حصد 7 نقاط من فوزين وتعادل بعد أن تلقى 4 خسائر في بداية مشواره في دوري المحترفين، وأحرز هجومه 10 أهداف، وتلقت شباكه 12 هدفاً، ويحتل الفريق حالياً المركز الـ13، أما القادسية فيدخل اللقاء بعد فوزه الصعب في الجولة الماضية على الشباب ليصل الفريق للمركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات ومثلها خسائر وتعادل وحيد، وأحرز هجومه 8 أهداف وتلقت شباكه 9.

الرائد × الفيصلي

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يبحث الرائد وضيفه الفيصلي عن العودة القوية للانتصارات والبحث عن الوصول للنقطة الـ13، إذ يدخل الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل و3 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليها مثلها، فيما يدخل الفيصلي بالرصيد ذاته من النقاط ويتفوق بفارق الأهداف، إذ يحتل الفريق المركز الخامس ويملك 10 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 8 وعليه 7. سبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 20 لقاء، انتصر الرائد في 8 لقاءات متفوقاً على الفيصلي بلقاء واحد، فيما تعادل الفريقان في خمس لقاءات، ويتفوق الرائد على الفيصلي في الأهداف بفارق هدف واحد، إذ شهدت لقاءاتهما إحراز 57 هدفاً كان نصيب هجوم الرائد 29 هدفاً فيما أحرز هجوم الفيصلي 28 هدفاً.

الشباب × الاتحاد

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ينتظر عشاق الكرة السعودية كلاسيكو قويا يجمع شيخ الأندية بعميدها.

يدخل الشباب هذا اللقاء محتلاً وصافة الدوري برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة وله من الأهداف 13 وعليه 9 أهداف، فيما يدخل الاتحاد هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 10 وعليه 7. يتفوق الاتحاد على نظيره الشباب في المواجهات التي جمعت بينهما في دوري المحترفين، إذ التقيا في 24 مواجهة، انتهت 9 منها بفوز الاتحاد فيما انتصر الشباب في 8 مواجهات، وتعادلا في 7 مواجهات، وأحرز هجوم الاتحاد 38 هدفاً فيما تمكن الشباب من إحراز 31 هدفاً، وكان آخر لقاء جمع بينهما في دوري المحترفين قد انتهى بفوز عريض للاتحاد بنتيجة 5/1.