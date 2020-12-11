شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك المستقيل: «أرقام البيان غير صحيحة.. وكل الأندية مديونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك والذي تقدم باستقالته مؤخرا مفاجأة من العيار الثقيل، بتكذيبه لبيان اللجنة التي أصدرته، وتمت إذاعته في قناة النادي.

قال عضو اللجنة المستقيل على صفحته الشخصية على توتير: «البيان غير مُوفق في توقيته، الأرقام المُعلنة ليست صحيحة كل الأندية في الدولة مدينة، لا يوجد فائض كما قال أحد الأطراف، وما ذكر من طرف آخر من أرقام غير صحيح على الإطلاق، والزمالك بإدارة سليمة وعلمية ودون تدخلات وبتعاون صادق قادر على الإنتعاش مالياً، وللحوار بقية ما دام في العمر بقية».