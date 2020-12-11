طارق يحيى يشن هجوماً نارياً علي لجنة إدارة الزمالك: لو مش قادرين تديروا النادي قولوا

أعرب طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك،عن استيائه من البيان الذي أرسلته اللجنة المؤقتة لإدارة ناديه لطاقم برنامجه لعرضه خلال حلقة اليوم الخميس عن الأوضاع المالية في النادي.

وقال "يحيى" خلال تقديمه برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك" :"وصلنا بياناً من اللجنة التي تُدير اللجنة المؤقتة وتناقشنا هل نعرضه أم لا قبل الحلقة"، ثم عرض مقدم البرنامج البيان، قائلاً: لا أفهم موعد البيان وهناك تضارب في بعض القرارات ولا تتضايقوا مني ولكنني أتحدث عن حرقتي على الزمالك، الأشخاص يرحلون ولكن الزمالك هو من يتبقى، لا يصح أن أصدر هذا البيان مع بداية الدوري (الناس اللي مش قادرة تدير نادي الزمالك قولوا).

وتابع: أتحدث وأنا في قناة الزمالك؛ لأنني خائف على الزمالك ولا يهمني المناصب"، ثم وجه حديثه للإدارة المؤقتة للنادي:"طالبتم دعماً ودعمنا لكن كل يوم لجان وتنبثق عنها لجان.

وأستطرد: تضربون الناس في بعض، ولدينا نجوماً كبار جداً تحملوا المسؤولية في وقت صعب، تحملوا المسؤولية حباً في الزمالك حضرتكم لا تقدرون إذن (بلاش)، على مدار 4 أو 5 أيام نقول غد أفضل ولدينا أشياءً كثيرة في نادي الزمالك صعبة جداً ومايحدث لا يصح؛ فالزمالك أكبر من أي أحد فاسم الزمالك وكبير وكبير قوي، نتكلم من حرصنا على مصلحة الزمالك ولا يهمنا سوى مصلحة الزمالك لكل الناس التقدير والاحترام ولكن عملنا صفقتين من خلال اللجنة المؤقتة وفشلوا صفقات (متقشرة) لكي تحرز هدفاً، لم تكن محتاجة أي (فتي)، لاعب (فري) والصلاحيات معكم).

وأختتم "يحي" حديثه قائلا: هل هذا وقت البيان، هل تعمل لمصلحتك الشخصية، لماذا هذه البلبلة ستجد القنوات والبرامج والجرائد تتحدث عنه ولدينا مباراة بعد غد، لابد من وجود حكمة في الإدارة، جمهور الزمالك له حق علينا، الزمالك لجمهوره والزمالك بجماهيره، صدقاً أنا مذهول وكنت أحضر كلام آخر للحلقة ولكن لا استطيع أصدق مايحدث.