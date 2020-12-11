القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه .. بيان اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك

أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالموقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى صدر عن المدير المالى للنادي.
وجاء فى البيان المالى للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه.
وكشف بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى.
وأشار بيان الموقف المالى للزمالك أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه، وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه.
وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه.
وقالت اللجنة إن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.
كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية بجانب 3ملايين و500 ألف جنيه من الإيجارات والعضوية.
وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى، بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخرى.
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