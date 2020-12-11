شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: وصول الجيش لنهائى الكأس مسئولية.. والعشرى يريد الانتقال من المراكز الشرفية للتنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش أن وصول طلائع الجيش إلى نهائي كأس مصر ، أمام الاهلى ، في المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى للفريقين ، وانتهت بتتويج الأحمر ، ستمثل عبء على الطلائع في الموسم الجديد .

وقال الغزال في تصريحات لبرنامج ملعب أون أن الجميع أصبح ينتظر من الفريق الأداء عالى ، و مميز ، وأصبحنا أيضا محط انظار الأندية الكبرى ، و كذلك المنتخب ، لذلك يجب أن نكون على قدر المسئولية الفترة المقبلة في مباريات الدورى .

ومن جانبه قال طارق العشرى في تصريحات لنفس البرنامج أن الموسم الجديد سيكون صعبا خاصة وأن كل الأندية قامت بدعم فرقها بلاعبين مميزين ، و لذلك نتمنى أن نكون حاضرين والتعبير عن أنفسنا كفريق يطمح إلى الانتقال من المراكز الشرفية إلى المراكز التنافسية في البطولة المحلية .

توج الأهلي بلقب بطل كأس مصر لكرة القدم بتغلبه في المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.