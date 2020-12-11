شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «يا جماعة عيب.. زهقت من موضوع فاروق جعفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الكرة بنادي الزمالك استيائه من كم الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها من حين لآخر حوله وحول فريق الكرة ولجنة الكرة داخل نادي الزمالك.

وقال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي: «مندهش تماما من حجم وكم الشائعات التي تطول أيمن يونس منذ توليه مهمة رئيس الكرة وأخيرا ما يثار من كذب وتضليل وشائعات حول وجود خلافات بيني وبين فاروق جعفر».

وتابع: «يا جماعة عيب والله زهقت بجد من الرد على موضوع خلافي وأزمتي مع فاروق جفعر، والله العظيم ما في أي مشكلة، وفاروق جعفر كابتني ولا يوجد أي خلاف معه أو مع غيره»، وقال: «أيمن يونس معروف أخلاقه وتربيته جيدا وكيف يتعامل مع الجميع».