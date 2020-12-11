شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى منفعلا: «اللي مش عارف يدير الزمالك أو مش قادر يمشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيي نجم نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي: «مش قادر استوعب ما الذي يحدث في نادي الزمالك، يتم الإتفاق مع ساسي للتجديد ثم نؤجل التجديد له، الذي يحدث في نادي الزمالك لا يصح»، ووجه حديثه لمسؤولي القلعة البيضاء: «اللي مش قادر يتحمل المسؤولية يرحل».

وانفعل طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي :«اللجنة طلبت دعم ودعمنا ولكن للأسف الأمور أصبحت صعبة للغاية.. لو مش قادر امشي من نادي الزمالك»

واختتم حديثه: «نتعاقد مع صفقتين ثم نتراجع عنهم.. كد ا مينفعش يجب أن نكون صرحاء مع جماهير الزمالك».