شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس للجماهير: فريق الزمالك معزول تماما عن الخلافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الكرة بنادي الزمالكن رسالة إلى جمهور نادي الزمالك مؤكدا أن الفريق الكروي الأول معزول تماما عن أي خلافات أو أزمات والأمور مستقر للغاية داخل الفريق.

وقال يونس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي: «أطمأن جماهير الزمالك على الفريق واللاعبين والجهاز الفني فهم في معزل تماما عن القيل والقال وعن الازمات والمشاكل التي تلاحق النادي من حين لآخر».

وطالب يونس الجماهير بالالتفاف خلف فريقها وإدارتها واللاعبين والجهاز الفني وقال: «لجنة الكرة وأشرف قاسم وعبدالحليم على يقومون بدورهم على أكمل وجه مع الفريق واللاعبين وبالتالي لا داعي للقلق نحن في معزل عما يحدث حاليا».