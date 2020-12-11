شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس للجماهير: فريق الزمالك معزول تماما عن الخلافات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الكرة بنادي الزمالكن رسالة إلى جمهور نادي الزمالك مؤكدا أن الفريق الكروي الأول معزول تماما عن أي خلافات أو أزمات والأمور مستقر للغاية داخل الفريق.
وقال يونس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي: «أطمأن جماهير الزمالك على الفريق واللاعبين والجهاز الفني فهم في معزل تماما عن القيل والقال وعن الازمات والمشاكل التي تلاحق النادي من حين لآخر».
وطالب يونس الجماهير بالالتفاف خلف فريقها وإدارتها واللاعبين والجهاز الفني وقال: «لجنة الكرة وأشرف قاسم وعبدالحليم على يقومون بدورهم على أكمل وجه مع الفريق واللاعبين وبالتالي لا داعي للقلق نحن في معزل عما يحدث حاليا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
119,702
-
تعافي
104,074
-
وفيات
6,832
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس للجماهير: فريق الزمالك معزول تماما عن الخلافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.