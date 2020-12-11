شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: جمهور الزمالك يدفع ثمن التخبط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى نجم نادي الزمالك ومقدم برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية، إنه مستاء للغاية من حالة التضارب التي يشهدها النادي حاليا.
أضاف في تصريحات تليفزيونية: «مش قادر أفهم إيه اللي ببحصل في نادي الزمالك الجماهير هي التي تدفع الثمن، الزمالك لديه مباراة هامة يوم السبت أمام المقاولون واللجنة تقوم بإصدار بيان».
وأصدرت اللجنة المؤقتة بيان رسمي كشفت فيه عن نادي الزمالك عليه ديون للجهات والمؤسسات الحكومية بلغت مليار ونصف المليار ديون للعديد من المصاح الحكومية في مقدمتها الضرائب والتأمينات وهيئة الأوقاف، بالإضافة أيضا لمديونية لقضايا 150 مليونا ومديونة لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليونا، فضا عن حجم السُلف التي بلغت 53 مليون جنيه لم تسدد في السنة المالية الماضية.
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