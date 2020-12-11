شكرا لقرائتكم خبر عن «جريزمان» يفسخ تعاقده مع «هواوي» بسبب مسلمي الإيجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أنطوان جريزمان، لاعب منتخب فرنسا وفريق برشلونة، فسخ تعاقده مع شركة هواوي وذلك بسبب مسلمي الإيجور، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بيانا قال فيه: «بعد الشكوك القوية في إمكانية أن تكون شركة هواوي قد قامت بتطوير «تنبيه الإيجور UIGHUR Alert» وذلك من خلال البرنامج المستخدم للتعرف على الوجه، أعلن انهاء تعاوني فورا مع هذه الشركة، واستغل هذه المناسبة وأدعو «هواوي» إلى ليس فقط إلى إنكار هذه الاتهامات، بل لاتخاذ إجراءات محددة في أقرب وقت ممكن لإدانة هذا القمع الجسيم واستخدام نفوذها للمساهمة في احترام حقوق الإنسان».

يذكر أن العديد من التقارير الدولية والغربية قد وجهت اتهامات للصين في استخدام معسكرات لاعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور، فيما تنكر الصين ذلك، وتقول إنها مراكز تدريب تهدف إلى إعادة التعليم ومكافحة الإرهاب، وأنها استخدمت البرنامج خصيصا لتمييز الصينيين وفى حالة اكتشافه لأقلية الإيجور يقوم بارسال تنبيه للسلطات لتتبعهم والتحقيق معهم، وتعتبر هواوي إحدى الشركات المطورة للتطبيق.

بيان جريزمان على إنستجرام