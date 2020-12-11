شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى ينتقد اللجنة المؤقتة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، دهشته من بيان اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الأبيض بشأن الموقف المالي للزمالك. وقال طارق يحيى عبر برنامج زملكاوي: «الحقيقة مش قادر أفهم إيه اللي بيحصل في نادي الزمالك، بيتم عمل لجان ثم نتراجع عنها ومدربين يتم إضافة أسمائهم في اللجنة ثم نتراجع». وطالب يحيى اللجنة بالاهتمام بمثل هذه الأمور من أجل اعادة الانضباط لنادي الزمالك حتي لا تتفاقم الأزمات ونصل لحالة لا يمكن الرجوع منها وسندخل في نفق مظلم . الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى ينتقد اللجنة المؤقتة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.