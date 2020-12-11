شكرا لقرائتكم أبو الدهب: الأهلي عنده الأدوات اللي تخرجه من الكبوات عكس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أن الزمالك قدم مباراة في نهائي إفريقيا من أفضل المباريات اللي عملها في تاريخه وعمري ما شوفت الأهلي وحش زي المستوى اللي كان عليه في النهائي.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لديه الأدوات اللي تساعده على الخروج من الكبوات، عنده مدير كرة قوي وعنده ادارة تقدر تلم الدنيا ولكن الزمالك يعاني من قلة خبرة".

شدد: "الزمالك عنده فريق قوي وقوام أساسي ولكن انهياها بالشكل ده بسبب عدم الخبرات ومش حل مجلس الادارة اللي تخلي المجلي ينهار بالشكل ده".

أشار: "لما بنتعادل مباراة في الأهلي بنخاف نمشي في الشارع خوفا واحتراما لجماهير الأهلي".

أوضح: "الأهلي بيحب وجود منافسة حتى يكون قوي وكل ما الزمالك يكون قوي الأهلي بيكون قوي".