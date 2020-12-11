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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد حيث يواجه الفريق الأبيض ذئاب الجبل يوم السبت المقبل الساعة السابعة ونصف مساء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز 2020-2021.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد حيث أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، أن النادي تلقى إخطارا رسميا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، المقرر لها بعد غد، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، باستاد الكلية الحربية، ويدخل الزمالك معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للمباراة الافتتاحية للفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش، فى نصف نهائى البطولة المحلية.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد وخضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة، وذلك قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر لها بعد غد، السبت، فى افتتاح مباريات الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز، استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك فى جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار فى توجيه رسائل الدعم للاعبين.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد نتظم المغربي محمد أوناجم، جناح الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق وعاد اللاعب لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل