شكرا لقرائتكم مدرب سموحة: بطولة الدورى في الموسم الجديد ستكون صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة ، أن بطولة الدورى في الموسم الجديد ستكون صعبة في ظل المنافسة الشديدة بين جميع الفرق، بالإضافة إلى قوة الفرق ، و الصفقات التي تم ابرامها بمختلف الأندية .وأضاف سامى في تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أنه يتوقع أن تكون المنافسة محصورة بين فريقى الاهلى و الزمالك ، لأن الاهلى لديه استقرار و حصل على كل البطولات التي شارك بها، وفى المقابل نجد الزمالك لديه فريق قوى ، قادر على المنافسة دائما .

ووجه أحمد سامى الشكر لإدارة سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، على توفير العديد من الصفقات التى طلبها خلال الميركاتو الصيفى الماضى، مشيراً إلى أن هناك صفقات جديدة سيتم مناقشتها مع الإدارة لتوفيرها فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونفى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، تصريحات فوزى الحناوى لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندرى حول عدم حصوله على ملابس الموسم الجديد من الجهاز الإدارى بسموحة، مؤكداً أن اللاعب حصل على كل الملابس قبل تركه معسكر الفريق الذى أقيم فى القاهرة الفترة الماضية، ثم قام الإداريون بسحب أطقم الملابس منه عقب رحيله، مشيرا إلى أن اللاعب كان موجوداً فى تدريبات الاتحاد السكندرى منذ أكثر من 10 أيام قبل رحيله عن سموحة.