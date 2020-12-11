شكرا لقرائتكم حازم إمام يقود الجبهة اليمنى للزمالك فى مباراة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتولى حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، قيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، باستاد الكلية الحربية، ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الختامى اليوم الجمعة، على ملعبه بقلعة ميت عقبة ثم سيختار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق قائمة مواجهة المقاولون.

ويأتى عودة حازم إمام بعد فترة طويلة من الغياب عن الزمالك نظرا لإصابته بكورونا بخلاف خضوعه بعد ذلك لبرنامجا لتجهيزه للمشاركة فى المباريات، وخضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران أمس في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة، وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك فى جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران كعادته من أجل الاستمرار فى توجيه رسائل الدعم للاعبين.

وقال باتشيكو فى رسالة قصيرة للاعبين، "أمامنا مباراة مهمة، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطى صفحة الماضي تماما"، وخاض يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما انتظم المغربي محمد أوناجم، جناح الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق وعاد اللاعب لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

كما خاض محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة وقام اللاعب بالجرى حول الملعب في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق وطلائع الجيش ببطولة كأس مصر.