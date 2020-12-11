شكرا لقرائتكم على غزال يكشف أسباب انضمامه لـ"سموحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف على غزال لاعب فريق سموحة الحالي ، و لاريسا اليوناني السابق أنه فضل الانضمام لفريق سموحة ، حتى لا يلعب تحت ضغوط نفسية ، وقال غزال في تصريحات لبرنامج ملعب أون :" حبيت أكون في مكان مفيش ضغوط نفسية "، وأضاف لاعب المنتخب أن فريق سموحة انهى بطولة الدورى ، بشكل جيد ، و فلى مركز جيد ، و لذلك ستكون البداية من حيث انتهى الموسم المنقضى .

ويدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى، تجهيز الدولى على غزال للمشاركة فى قيادة وسط الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل منافسة شرسة مع أحمد حمص ومحمود حليمو، ويعمل سامى على منح الفرصة للوافد الجديد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، خاصة مع تلاحم المباريات في الدوري الذي سيبدأ بمواجهة غزل المحلة.

ويطمح الجهاز الفني لسموحه إلى استغلال الخبرات الكبيرة للرباعي، على غزال ورفيق كابو وعبدالكريم الوادى والسودانى أطهر الطاهر خلال مباريات الدورى الجديد خاصة فى شراسة المنافسة بعد التدعيمات القوية التى قامت بها كل الفرق المتنافسة.