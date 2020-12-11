شكرا لقرائتكم خبر عن "هاشتاج" طرد لجنة الفشل من الزمالك يتصدر تويتر بعد كشف الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "طرد لجنة الفشل من الزمالك" تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ليصبح الهاشتاج الأكثر تداولاً، بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها القلعة البيضاء وكان أخرها إيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق بعدما أدلى بتصريحات مُهاجمًا فيها اللجنة التى تُدير النادى عبر برنامج زملكاوى، المُذاع عبر قناة القلعة البيضاء.

وقال طارق يحيى، "مش قادر أفهم إيه اللى بيحصل فى نادى الزمالك، تضارب فى القرارات وما تزعلوش منى أنا بتكلم من حرقتى الزمالك، الأشخاص ماشيين والزمالك هوا الباقى، وجمهور الزمالك هو من يدفع الثمن فى الآخر تاريخ نادى الزمالك كبير ومحتاجين ناس تكاتف أكثر من ذلك فى نادى الزمالك والدورى بعد بكرة، وإيه لازمة إنى أنزل بيان زى ده دلوقتى فى التوقيت ده وفوجئت وأنا داخل على الهواء هنقولوا منقولوش لا هنقولوا وأنا طلعت البيان عشان أفهم إيه اللى بيحصلش وإيه الداعى إن اللجنة تنزل بيان زى ده دلوقتى والجمهور بيكلمنى كل يوم بيقولى قولنا فى إيه وأنا لا أعرف إيه اللى بيحصل؟".

وكان الخليج 365 قد كشف مجموعة من الحقائق فى الساعات الأخيرة ومنها طلب عبد الحليم على، مدير الكرة فى الزمالك، من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، منع تدخل أيمن يونس عضو لجنة الكرة فى شئون الفريق الأول، حيث أكد له أن اللاعبين طلبوا أن يكون هناك مسئول واحد فقط عن الفريق لضمان التركيز خاصة ان اللاعبين يتحدثون فى مشاكلهم مع أكثر من شخص وهو ما يجعلهم مشتتين، وهو ما وافق عليه اشرف صبحى ليتم ابعاد أيمن يونس عن الفريق الأول نهائيًا.

بالإضافة إلى استفسار لاعبو فريق الزمالك، عن سبب عدم صرف المستحقات الخاصة بهم فى الأيام الماضية مثلما حصلوا على وعدا من لجنة الكرة التى ترأسها أيمن يونس إن جميع الملفات سيتم حلها إلا إنهم لم يتسلموا مستحقاتهم فى الموعد المحدد طوال الأيام الماضية، كما سادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء فى الزمالك بعد محاولات أيمن يونس، السيطرة على قطاع الكرة فى نادى الزمالك وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول، وكشف أحد أعضاء لجنة الحكماء، أيمن يونس دائم التواجد فى النادى ويحاول السيطرة والتدخل فى كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فريدة مما دفعهم للحديث مع اشرف صبحى وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات أيمن يونس.

كما كشف مصدر داخل لجنة الكرة بنادى الزمالك عن السبب الحقيقى وراء تراجع الزمالك عن التعاقد مع أمير عادل لاعب دجلة الحالى، حيث أكد المصدر أن أيمن يونس اخبر البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، أن اللاعب لم يخوض أى مباراة منذ ما يزيد عن موسم وهو ما جعل باتشيكو يتمسك باختبار أمير عادل فى الملعب، كما أخبر أيمن يونس، البرتتغالى بأن سلوك أمير عادل خارج الملعب يحمل علامات استفهام مما جعل باتشيكو غى مهتم بالصفقة كاملة، وأضاف المصدر أن أيمن يونس قام بهذا التصرف عندًا فى عبد الححليم على مدير الكرة الذى حصل على توقيع اللاعب واعلان الصفقة دون ظهور أيمن يونس فى إعلان التعاقد مع أمير عادل.

فيما كشف مصدر داخل الزمالك عن قيام أيمن يونس بالتفاوض مع شركات ملابس لتوفير ملابس للفرق الرياضية دون علم اللجنة المؤقتة التى تدير الزمالك برئاسة المستشار احمد البكرى وهو ما اغضب بعض أعضاء اللجنة، وتحدث يونس مع شركة المانية كبرى للملابس الرياضية ولكن المفاوضات فشلت سريعًا بسبب الطلبات التى طلبها أيمن يونس، فيما دخل يونس فى مفاوضات مع شركة دنماركية عن طريق مكتبها فى دبى، إلا أن الشركة الدنماركية طلبت الحصول على ما يقرب من ٥ مليون جنيه فى الموسم كحد ادنى لتوريد ملابس للزمالك.

وأخيرًا حدثت مشادة بين فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة فى الزمالك وأيمن يونس عضو اللجنة خلال اجتماعهما مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ أيام، بسبب رغبة الثنائى فى رئاسة اللجنة.

وتحدث أيمن يونس بأسلوب غير لائق عن فاروق جعفر، مؤكدًا للوزير أن فاروق جعفر لم ينجح مع الفريق الأول عندما كان رئيسًا للجنة الفنية فى عهد المجلس للسابق، رافضًا تواجد جعفر فى اللجنة سواء رئيسًا أو عضوًا، وهو ما أغضب فاروق جعفر ليدخل الثنائى فى مشادة عنيفة انهاها أشرف صبحى بمنح كل منهما رئاسة لجنة من لجان الكرة لارضائهما.