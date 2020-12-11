شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يحتفل بخطوبة ابنته شدوى على عمر العزبى فى أجواء عائلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، مساء الخميس، بخطبة ابنته شدوى على عمر طارق العزبى فى حفل صغير بفيلا فى السادس من أكتوبر، حيث اقتصر الحفل على حضور عدد من أهل وأصدقاء العروسين.



ابنة الحضرى



اجواء عائلية



الحضرى يحتفل بخطوبة ابنته



خطوبة ابنة الحضرى فى اجواء اسرية



خطوبة ابنة الحضرى

ومن المقرر أن يقيم الحضرى حفلا كبيرا للاحتفال بخطبة ابنته شدوى فى شهر مارس المقبل بأحد الفنادق الكبرى، حيث يتم بدء التجهيز الحفل من الآن.

فى سياق آخر، أكد عصام الحضرى إنه سيطير إلى تونس بعد الاحتفال بخطوبة ابنته والاطمئنان علي حالة والدته الصحية، حيث كان أكد أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على تولى تدريب حراس مرمى النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، مضيفًا أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلي تونس الأسبوع الحالى إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان علي حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي، وتولي المهمة.

وتابع السد العالي: "عندما عرضت الإدارة اسمى علي فييرا ليصبح مدربًا لحراس المرمى" جاء رد الخواجة: "طبعا الحضرى من أفضل حراس مرمى في العالم وكان لازم يكون مدرب لحراس الفريق من زمان" - علي حد قوله .

وأضاف الحضرى أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا خاصة بعدما تولي تلك المفاوضات النجم التونسي زبير بيه، مشيرا إلي أن النجم الساحلي من الفرق الكبرى التي ترضي طموحه.

وأعلن نادى النجم الساحلي التونسى عن وصول مدربه البرازيلي جورفان فييرا ومساعده فيليبي سيلفيانو إلى تونس من أجل إتمام التعاقد معهما في الساعات القليلة القادمة، وقال موقع " foot24 " التونسى أنه تم الاتفاق النهائي مع المدرب الذي سبق له تدريب عدة أندية عربية كالزمالك المصري والإسماعيلي وعدة فرق عربية وآسيوية إضافة الى منتخب العراق الذي توج معه بكأس اسيا سنة 2007 من خلال اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي زبير بيه الذي اقترحه على رئيس الفريق رضا شرف الدين.