نشرة الخميس.. السوبر الأفريقي في قطر.. وديون الزمالك تصل لمليار ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 10 ديسمبر. مصدر: تأكد غياب مروان عن مباراة الأهلي والمقاصة تصنيف فيفا.. مصر تُنهي عام كورونا في المركز الـ49 عالميًا تقارير: مصطفى محمد ضمن اهتمامات جلطة سراي في يناير إعلاءً للروح الرياضية.. بيراميدز يهنئ الأهلي ويتعهد بالمنافسة على لقب الدوري 4 عقوبات جديدة بلائحة المسابقات.. "عقوبة لإصابات كورونا وهزيمة بسبب الإسعاف" رسمياً.. "الكلية الحربية" يستضيف الزمالك والمقاولون تريكة: الجيل الحالي مميز.. واستمرار المشاركة بالمونديال أحد أهداف الكرة بمصر النني يُشارك في تأهل آرسنال بالعلامة الكاملة في الدوري الأوروبي بيراميدز يُعلن شفاء أحمد فتحي من فيروس كورونا كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي بقطر في النصف الأول من 2021 بالفيديو.. طارق يحيى مُهاجمًا: "لو مش قادرين تديروا نادي الزمالك قولوا" قناة الزمالك: المديونيات تقترب من مليار ونصف.. وإحالة العجز للشؤون القانونية إيقاف طارق يحيى بعد هجومه على إدارة الزمالك

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