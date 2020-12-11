قناة الزمالك: المديونيات تقترب من مليار ونصف.. وإحالة العجز للشؤون القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سرد طارق يحيى، مقدم برنامج "زملكاوي"، على قناة الزمالك، تقريراً نسبه للجنة المعينة لإدارة ناديه يتحدث عن الأوضاع المالية في القلعة البيضاء.

وقرأ طارق يحيى، خلال حلقة برنامج "زملكاوي"، نص البيان الذي جاء:"في ضوء ماورد من المدير المالي للنادي تبيّن مايلي:

- المديونات المستحقة للجهات الحكومية قد بلغت مايقارب من مليار ونصف مليار لمصلحة الضرائب بأنواعها والتأمينات، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى، كما يتضمن المبلغ أيضًا مديونيات مخصص قضايا 150 مليون ومديونيات لاتحاد الكرة بقمية 35 مليون".

- حجم الُسلف التي لم تُسدد على السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه و 20 مليون جنيه لهذا العام، المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي عدد 20 محلاً ما يقرب من 21 مليون جنيه، كما تمكنت اللجنة المُعينة من تحصيل 10 مليون من الشركة الراعية تحصيل متأخرات بلغت 3.5 مليون ونصف مليون".

- الموازنة المقدرة من المصروفات للنشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها ضرورة توفير 60 مليون جميعها خلال الأسبوع الحالي لسداد ماتبقى من العقود للموسم الماضي بالإضافة إلى مقدمات عقود اللاعبين في كرة القدم خلافاً لعقود اللاعبين ومقدمات العقود في جميع الأنشطة الأخرى.

وجاء في ختام البيان الذي تلاه طارق يحيى كالتالي:"اللجنة مستمرة في أعمالها عن طريق المراقب المالي للنادي لإعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالي 2020/2021 والعمل على كيفية تدبير سائر الاستحقاقات المالية للدولة وغيرها من الجهات والنادي".