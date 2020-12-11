طارق يحيي يتصدر "تريندات" تويتر بعد انتقاده بيان إدارة الزمالك

تصدر طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين تريند تويتر بعد انتقاده للجنه المكلفه بإدارة نادي الزمالك من خلال برنامج زمالكاوي بقناة النادي وجاءت التعليقات مؤيده لطارق يحيى منتقده قرار إيقافه وإحالته للتحقيق. مؤيده لطارق يحيى منتقده قرار إيقافه وإحالته للتحقيق. وكان طارق يحيي انتقد بيان اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك عبر قناة النادي الرسمية، الصادر بشأن مديونات نادي الزمالك المالية، لتقرر إدارة الزمالك إيقاف طارق يحيي وتحويله للتحقيق. عبر قناة النادي الرسمية، الصادر بشأن مديونات نادي الزمالك المالية، لتقرر إدارة الزمالك إيقاف طارق يحيي وتحويله للتحقيق. يذكر أن وزارة الرياضة قد حلت مجلس ادارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية.

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