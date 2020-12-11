سر زيارة عصام الحضري لنادي لاڤيينا

زار عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، نادي لاڤيينا، بمقر تدريبات النادي منذ أيام .
شهدت الزيارة تدريب الحضري لحراس مرمى لاڤيينا، بعد شراء النادي لأحدث جهاز لتدريب حراس المرمى فى العالم بالنادى لأول مره في مصر، والذي يعتبر بمثابة نقله هامة لمدربى حراس المرمى فى العالم بعد دخول وسائل علمية دقيقة فى التسديدعلى المرمى من جميع الجهات بسرعة محددة ودقة تسديد عالية.
قام النادي برئاسة محمود الأسيوطي ، بدعوة عصام الحضري لما تجمعه من علاقة ودية ورائعة معه، لزيارة النادي، ولتدريب حراس المرمى في حصة تدريبيه بأستخدام الجهاز الأحدث لمدربي حراس المرمى في العالم، ذلك لما يملكهالحضري من خبرات كبيرة، ولمساعدة حراس مرمى الفريق، ولاكتساب الخبرات. وينافس لاڤيينا بالقسم الرابع لكرة القدم ببني سويف الموسم المقبل.
ويستعد الحضري للسفر خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى تونس، من أجل توقيع العقود مع النجم الساحلي، وتولي منصب مدرب حراس الفريق التونسي، بالإضافة للإشراف على جميع الفئات العمرية المختلفة ، في حراسة المرمى، ذلك بعد تأخره لظروف عائلية ، كانت لمرض والدته و خطوبة أبنته فيما بعد، ما جعله يأجل سفره حينها.
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