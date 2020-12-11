الزمالك يحول طارق يحيي للتحقيق بعد انتقاد بيان اللجنة المؤقتة

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، تحويل طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، إلى التحقيق خلال الأيام المقبلة. المقبلة. وكان طارق يحيي انتقد اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بسبب البيان الصادر عن اللجنة بشأن مديونيات نادي الزمالك. اللجنة بشأن مديونيات نادي الزمالك. يذكر أن وزير الرياضة كان أصدر قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتحويل مجلسه للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية.

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