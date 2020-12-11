أيمن يونس يطالب بعدم إقحام فريق الزمالك في الأزمات الشخصية ويوضح حقيقة خلافه مع فاروق جعفر

طالب أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بعض الأشخاص بالابتعاد عن فريق كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال يونس في تصريحات عبر قناة الزمالك :"بطالب هؤلاء الأشخاص بإلابتعاد عن فريق الكرة بالزمالك وعدم إقحام مشاكلهم الشخصية في الفريق".

وتابع :"لا توجد خلافات بيني وبين فاروق جعفر ورموز النادي جميعًا خلف الفريق".

وأكمل :"أوجه رسالة للجماهير بأن فريق الكرة بعيد تمامًا عن أي مشاكل وتركيزهم داخل الملعب فقط".

وأضاف :"ملتزمين من الناحية المالية مع جميع اللاعبين وهناك سيولة مالية داخل النادي".

وواصل :"هناك أمور فوق التحمل ونحاول أن نمر بها ولابد من عدم النظر لأي فتن

أو شائعات".

وأشار إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق أشاد بإلتزام اللاعبين من كافة الجوانب.

وأبدى يونس غضبه الشديد من الشائعات الموجودة خلف الفريق والهجوم على بعض المسئولين،مستشهدًا بما حدث من قبل مع عبد الحليم علي والذي أبدى استيائه من الهجوم عليه وطلب الرحيل قبل إقناعه بالعودة.

وواصل :"وضعوا أرقامنا على بعض صفحات السوشيال من أجل الهجوم علينا وإبعادنا عن الزمالك".