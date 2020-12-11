طارق يحيي ينتقد اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك

أبدى طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، دهشته من بيان اللجنة المؤقتة التى تدير النادي الأبيض بشأن الموقف المالي للزمالك.

وقال طارق يحيي عبر برنامج زملكاوي:" الحقيقة مش قادر افهم ايه اللي بيحصل فى نادي الزمالك بيتم عمل لجان ثم نتراجع عنها ومدربين يتم إضافة اسمائهم فى اللجنة ثم

نتراجع".

وأضاف:" مش قادر افهم ايه البيحصل في نادي الزمالك.. الجماهير هي التى تدفع الثمن ، الزمالك لديه مباراة هامة يوم السبت أمام المقاولون واللجنة تقوم بإصدار بيان".

وتابع:" وأيضا مش قادر استوعب ما الذي يحدث فى نادي الزمالك يتم الإتفاق

مع ساسي للتجديد ثم نؤجل التجديد له، الذي يحدث فى نادي الزمالك لا يصح .. اللي مش قادر يتحمل المسئولية يرحل".

وواصل طارق يحيي حديثه:" اللجنة طلبت دعم ودعمنا ولكن للاسف الأمور أصبحت صعبة للغاية .. لو مش قادر امشي من نادي الزمالك " وأختتم يحيي حديثه:" نتعاقد مع صفقتين ثم نتراجع عنهم .. كد ا مينفعش يجب ان نكون صرحاء مع جماهير الزمالك ".