الكاف يتراجع عن إقامة السوبر الافريقي في القاهرة ويُعيده إلى قطر

أكدت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، الخميس، بحسب مصادر خاصة بها، أن العاصمة الدوحة ستستضيف مباراة السوبر الأفريقي في نسختيها القادمتين.

وذكرت الشبكة “أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم سيحددان في وقت لاحق موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي”.

وفي الأول من عام 2019، وقع الاتحاد القطري ونظيره الأفريقي على عقد اتفاقية استضافة الدوحة لبطولة السوبر الأفريقي لثلاث نسخ متتالية والمقررة أعوام 2020 و2021 و2022.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة قد قرر الشهر الفائت كسر الإتفاق وإقامة النسخة الـ 29 من السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الدوحة كما كان مقررًا لها حسب العقد المبرم مع الاتحاد القطري.

وبحسب تقارير إخبارية فأن “الكاف” قرر إعادة البطولة إلى قطر من جديد، بسبب تمسك الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي بإقامة المباراة في الدوحة، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين سابقًا.

ومن المنتظر أن يُعلن “الكاف” رسميًا عن قراراته الجديدة بخصوص مكان إقامة السوبر الأفريقي، اليوم الخميس، بعد إنتهاء إجتماع اللجنة التنفيذية المقرر عقده في القاهرة.