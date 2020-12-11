الاتحاد السكندري يفتقد خدمات إيمانويل أوكوي في افتتاح الدوري المصري

أعلن نادي الاتحاد السكندري إصابة لاعبه الأوغندي إيمانويل أوكوى بفيروس كورونا وتم تأجيل عودته من بلاده.

وذكر نادي الاتحاد السكندي في بيان رسمي اليوم الخميس أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبه أوكوي قبل مغادرته بلاده أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: “أجرى أوكوي هذا الأختبار المتبع استعدادًا للعودة من جديد والانضمام لصفوف الفريق لخوص التدريبات والمباريات ولكنه جاء إيجابيًا، مما تسبب في تأجيل عودته لموعد لاحق حتي يتم شفائه”.

ويفتتح الاتحاد مسيرته في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري بمواجهة مضيفه بيراميدز بعد غد السبت في المرحلة الأولى للمسابقة.