الدوري الأوروبي: نابولي وريال سوسييداد يعبران بنجاح وأرسنال بالعلامة الكاملة

بلغ نابولي الإيطالي ووريال سوسييداد الإسباني دور الـ32 من الدوري الأوروبي اليوم الخميس عقب المرحلة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات المسابقة القارية.



وانتزع ريال سوسييداد تعادلا بطعم الفوز 1-1 من ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" أمام مضيفه نابولي، في حين انهزم ألكمار الهولندي 2-1 أمام مضيفه رييكا الكرواتي الخميس في الجولة الختامية لمباريات المجموعة السادسة ضمن مرحلة المجموعات للبطولة القارية.



وبذلك تصدر نابولي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه سوسييداد، ليصعدا سويا للأدوار الإقصائية في البطولة، بينما احتل ألكمار المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وبقي رييكا في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط، ليودعا المشاركة في المسابقة القارية هذا الموسم.



وفي مباراة أخرى واصل أرسنال تألقه في مسابقة الدوري الأوروبي بتحقيقه للعلامة الكاملة في حين انتزع مولده النرويجي بطاقة العبور من أرض رابيد فيينا.



أنهى أرسنال الإنكليزي مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز باهر على مضيفه دوندالك الأيرلندي 4-2، الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بالمسابقة القارية.



ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، ليتأهل إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جميع مبارياته بدور المجموعات، في حين خرج دوندالك من المسابقة بدون أي رصيد من النقاط بعد أن انهزم في جميع مبارياته.



وضمن ذات المجموعة، تأهل فريق مولده النرويجي إلى دور الـ32 بعد تعادله مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي 2-2.

المصدر: بي ان سبورت